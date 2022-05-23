Две звезды «Ливерпуля» на прицеле «Реала»

Мадридский «Реал» активно подыскивает нового игрока в нападение после срыва трансфера француза Килиана Мбаппе. По сообщениям Football Espana, «королевский клуб» намерен переманить одну из звезд «Ливерпуля».

В сферу интересов «сливочных» входят египтянин Мохамед Салах, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Англии, и сенегалец Садио Мане. «Реал» попробует договориться с мерсисайдцами о летнем трансфере одного из перечисленных игроков.

Стоимость Салаха оценивается в 100 миллионов евро, ценник Мане – 80 миллионов. У обоих футболистов осталось всего по году контракта с «красными».

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