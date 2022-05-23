«Тоттенхэм» может подписать форварда «Манчестер Сити»

Лондонский «Тоттенхэм» в летнее трансферное окно попробует подписать бразильского форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса.

По информации издания The Telegraph, лондонская команда хочет подписать 25-летнего бразильского футболиста, который как раз собирается этим летом покинуть «Манчестер Сити». Наставник «шпор» Антонио Конте был бы рад видеть Жезуса в «Тоттенхэме». Итальянский специалист готов использовать форварда в паре с Гарри Кейном. Напомним, что в услугах бразильца также заинтересован лондонский «Арсенал».

В этом сезоне Габриэл Жезус провёл в английском чемпионате 28 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами и восемью ассистами.