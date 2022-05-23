Полузащитник «Ювентуса» заинтересовал два клуба АПЛ

Французский хавбек Адриен Рабио, скорее всего, покинет туринский «Ювентус» в летнее трансферное окно. По сообщениям инсайдера Николо Скиры, на полузащитника есть два претендента из английской Премьер-лиги.

Клубы, названия которых не раскрываются, вступили в переговоры со «старой синьорой» по поводу подписания Адриена. Туринцы готовы продать игрока этим летом, если получат выгодное предложение. Контракт Рабио с клубом рассчитан до середины 2023 года.

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 45 поединках на клубном уровне, в которых отметился двумя результативными передачами.