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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Полузащитник «Ювентуса» заинтересовал два клуба АПЛ

23 Мая 2022 • 08:58 Комментировать

Французский хавбек Адриен Рабио, скорее всего, покинет туринский «Ювентус» в летнее трансферное окно. По сообщениям инсайдера Николо Скиры, на полузащитника есть два претендента из английской Премьер-лиги.

Клубы, названия которых не раскрываются, вступили в переговоры со «старой синьорой» по поводу подписания Адриена. Туринцы готовы продать игрока этим летом, если получат выгодное предложение. Контракт Рабио с клубом рассчитан до середины 2023 года.

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 45 поединках на клубном уровне, в которых отметился двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио
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