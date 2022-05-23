Российская теннисистка Павлюченкова назвала своего любимого футболиста

Известная российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в разговоре с журналистами рассказала о своём любимом футболисте.

Павлюченкова сказала «Спорт-Экспрессу», что она болеет за Криштиану Роналду, которого считает идеалом спортсмена. Теннисистка отметила, что лично с португальским футболистом не знакома, но она читала очень много его интервью и старается смотреть матчи с его участием, так как её восхищает отношение форварда «Манчестер Юнайтед» к разным вещам.

Напомним, что в этом сезоне Криштиану Роналду провёл в английском чемпионате 30 матчей, в которых отметился 18 забитыми мячами и тремя ассистами.