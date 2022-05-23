Сон Хынмин вошёл в историю АПЛ

Нападающий сборной Южной Кореи Сон Хынмин стал лучшим голеадором завершившегося чемпионата Англии. Форвард разделил это почетное звание с египтянином Мохамедом Салахом из «Ливерпуля». На счету обоих игроков по 23 забитых мяча в 35 сыгранных матчах Премьер-лиги.

Стоит отметить, что Сон вписал свое имя в историю английского чемпионата. Он стал первым представителем Азии, сумевшим выиграть бомбардирскую гонку.

Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», второе место занял «Ливерпуль», а третье – «Челси». «Тоттенхэм», за который выступает кореец, финишировал на четвертой строчке.