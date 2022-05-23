Стерлинг о чемпионстве «Манчестер Сити»: Так работает наша вселенная

Английский форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг высказался после камбэка своей команды в последнем туре АПЛ.

Стерлинг сказал, что он верил в камбэк, ведь у манчестерской команды были невероятные игроки и время, которым манкунианцы успели воспользоваться. Форвард отметил, что так и работает наша вселенная. Особенно англичанин отметил игру немецкого полузащитника Илкая Гюндогана, который провёл не самый лучший свой сезон, но в нужный момент сумел показать свой высочайший класс.

Напомним, что манчестерский клуб под руководством Хосепа Гвардиолы одержал волевую победу над «Астон Виллой» со счётом 3:2 и выиграл чемпионский титул.