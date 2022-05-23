Рангник о работе в «Манчестер Юнайтед»: Для меня это был новый опыт

Наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник в разговоре с журналистами высказался по поводу своей работы в английской команде.

Рангник заявил, что для него это был новый опыт, ведь он приехал в манчестерский клуб в середине сезона и прекрасно понимал, что это будет временная работа. Немецкий специалист отметил, что достичь успеха с «красными дьяволами» не удалось, так как у команды не было предсезонки, да и состав усилить не удалось.

Напомним, что футболисты «Манчестер Юнайтед» под шефством Рангника заняли лишь шестую строчку в английском чемпионате и вышли в Лигу Европы.