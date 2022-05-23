Охранник тен Хага не дал журналисту пообщаться с тренером

Охранник голландского тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага не дал одному из журналистов задать специалисту несколько вопросов.

По информации издания Goal, один из журналистов после матча «красных дьяволов» с «Кристал Пэлас» хотел задать голландскому наставнику несколько вопросов. В итоге охранник тен Хага грубо оттолкнул журналиста и не дал ему приблизиться к тренеру. Пресса уже осудила подобное поведение голландского специалиста и его охраны.

Напомним, что Эрик тен Хаг этим летом официально возглавит «красных дьяволов». В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» под шефством Ральфа Рангника занял шестую строчку в таблице АПЛ.