Два защитника летом покинут «Манчестер Юнайтед»

Английский фланговый защитник Аарон Уан-Биссака и ивуариец Эрик Байи в летнее трансферное окно покинут «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, новый тренерский штаб манчестерской команды во главе с Эриком тен Хагом собирается летом устроить масштабную чистку состава. Первыми претендентами на выход считаются Уан-Биссака и Байи, которые уже начали себе поиск новых клубов.

Напомним, что в этом сезоне Уан-Биссака провёл в английском чемпионате 20 матчей, но результативными действиями не отметился. Байи сыграл лишь в четырёх встречах.