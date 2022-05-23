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Два защитника летом покинут «Манчестер Юнайтед»

23 Мая 2022 • 07:59 Комментировать

Английский фланговый защитник Аарон Уан-Биссака и ивуариец Эрик Байи в летнее трансферное окно покинут «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, новый тренерский штаб манчестерской команды во главе с Эриком тен Хагом собирается летом устроить масштабную чистку состава. Первыми претендентами на выход считаются Уан-Биссака и Байи, которые уже начали себе поиск новых клубов.

Напомним, что в этом сезоне Уан-Биссака провёл в английском чемпионате 20 матчей, но результативными действиями не отметился. Байи сыграл лишь в четырёх встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик Байи Аарон Уан-Биссака
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