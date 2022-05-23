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«Его нужно изолировать» - бывший владелец «Манчестер Сити» так и не простил Кина за инцидент с отцом Холанна в 2001 году

23 Мая 2022 • 06:20 Комментировать

В 2001 году известный задира и хулиган из «Манчестер Юнайтед» Рой Кин сломал карьеру отцу Эрлинга Холанна - Альфу-Инге Холанну. Свой жестокий поступок во время манчестерского дерби Кин объяснил тем, что четырьмя годами ранее норвежец, якобы, насмехался над ним после имевшего места столкновения на поле. Бывший президент «Манчестер Сити» Давид Бирштейн до сих пор не может простить Кина.

- Это невозможно забыть. Думаю, это было худшее, что я видел на футбольном поле. Он ведь намеренно сделал это, как такое простить? Сейчас, если я вижу Кина в телевизоре, выключаю его. Этого человека нужно изолировать от всех. Да, случаются жесткие, даже намеренные столкновения, но зачем писать об этом в своей книге, гордиться этим? Это полный абсурд, - цитирует Бирштейна TheAthletic.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Рой Кин Эрлинг Холанн Альф-Инге Холанн
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