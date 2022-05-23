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«Вест Хэм» проявляет интерес к Скамакке

23 Мая 2022 • 01:05 Комментировать

Нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка попал в сферу интересов «Вест Хэма». Трансфер футболиста оценивается в 30 миллионов евро.

Бывший игрок академии «Ромы», 23-летний нападающий перешел в «Сассуоло» из ПСВ в начале 2017 года. Форвард несколько сезонов провел в арендах, пока, наконец, не стал игроком основного состава итальянского клуба.

«Вест Хэм» ищет нападающего, способного составить конкуренцию Майклу Антонио, который практически весь сезон отыграл без замен.

В этом сезоне Скамакка провел в Серии А 36 матчей, забил 16 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Сассуоло Джанлука Скамакка
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