«Вест Хэм» проявляет интерес к Скамакке

Нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка попал в сферу интересов «Вест Хэма». Трансфер футболиста оценивается в 30 миллионов евро.

Бывший игрок академии «Ромы», 23-летний нападающий перешел в «Сассуоло» из ПСВ в начале 2017 года. Форвард несколько сезонов провел в арендах, пока, наконец, не стал игроком основного состава итальянского клуба.

«Вест Хэм» ищет нападающего, способного составить конкуренцию Майклу Антонио, который практически весь сезон отыграл без замен.

В этом сезоне Скамакка провел в Серии А 36 матчей, забил 16 голов.