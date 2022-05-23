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Де Хеа: «Тот, кто не хочет играть в «Манчестер Юнайтед», должен уйти»

23 Мая 2022 • 00:59 Комментировать

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа подвёл итоги сезона.

«Игроки, которые не хотят оставаться, просто уходите, а футболисты, которые очень хотят остаться в клубе, которые хотят бороться за клуб, давайте хорошо отдохнем летом, подготовимся и будем готовы снова сражаться в следующем сезоне», - обратился де Хеа к своим одноклубникам.

«Манчестер Юнайтед» занял шестое место в чемпионате АПЛ, не решив вопрос квалификации в Лигу чемпионов. С нового сезона главным тренером клуба станет голландский специалист Эрик тен Хаг.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
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окончен Норвич 0:5 Тоттенхэм 10.50 5.80 1.28
окончен Брайтон 3:1 Вест Хэм 2.45 3.55 2.80
окончен Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед 2.90 3.60 2.35
окончен Манчестер Сити 3:2 Астон Вилла 1.18 7.30 16.00
окончен Брентфорд 1:2 Лидс
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