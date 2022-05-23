Де Хеа: «Тот, кто не хочет играть в «Манчестер Юнайтед», должен уйти»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа подвёл итоги сезона.

«Игроки, которые не хотят оставаться, просто уходите, а футболисты, которые очень хотят остаться в клубе, которые хотят бороться за клуб, давайте хорошо отдохнем летом, подготовимся и будем готовы снова сражаться в следующем сезоне», - обратился де Хеа к своим одноклубникам.

«Манчестер Юнайтед» занял шестое место в чемпионате АПЛ, не решив вопрос квалификации в Лигу чемпионов. С нового сезона главным тренером клуба станет голландский специалист Эрик тен Хаг.