Рангник раскритиковал трансферные решения «Манчестер Юнайтед»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что не понимает некоторые трансферные решения руководство клуба.

«Игроки не должны приходить в «Манчестер Юнайтед» только потому, что здесь они могут получить хороший контракт. Важно, чтобы они чувствовали, что здесь они могут сделать новый шаг в своей карьере», - сказал Рангник, намекая на приобретения Донни ванн де Бека и Амада Диалло.

Ван де Бек в середине сезона был отправлен в аренду в «Эвертон», где сыграл 7 матчах, отметившись одним голом. Диалло этот сезон провел в «Рейнджерс», сыграв в 10 матчах и забив 3 гола.