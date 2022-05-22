Тухель назвал, кто будет бороться за чемпионство в следующем сезоне АПЛ

Главный тренер «Челси» Томас Тухель назвал команды, которые составят конкуренцию «Манчестер Сити» и «Ливерпулю» в следующем сезоне.

«Я считаю, что должны подтянуться «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Также хотел бы, чтобы и «Челси» ввязался в борьбу за первое место», - сказал Тухель на пресс-конференции после матча заключительного тура.

«Челси» провел неоднозначный сезона, заняв третье место в АПЛ, но не сумев оказать конкуренции в борьбе за первое место, а также пережив по ходу кампании смену владельца клуба.