«Манчестер Юнайтед» с Роналду вышел в Лигу Европы, «Тоттенхэм» - в Лиге чемпионов

Сегодня, 22 мая, завершились матчи последнего 38-го тура в сезоне АПЛ.

В Лиге чемпионов Англию в следующем сезоне представят «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм». Отметим, «шпоры» отобрались в ЛЧ благодаря победе над «Норвичем» (5:0), отправив «Арсенал» в Лигу Европы.

Во втором по значимости европейском турнире сыграют «пушкари» и «Манчестер Юнайтед». Примечательно, что форвард «красных дьяволов» Криштиану Роналду впервые за 20 лет может не сыграть в Лиге чемпионов. Последний раз это было в 2002 году, когда 37-летний португалец защищал цвета «Спортинга».

В Лиге конференций сыграет «Вест Хэм», «молотобойцы» уступили «Брайтону» и упустили шанс выступить в Лиге Европы.