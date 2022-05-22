Сон и Салах стали лучшими бомбардирами АПЛ

Нападающие Мохамед Салах и Сон Хынмин поделили первое место в борьбе за звание лучшего бомбардира АПЛ. Оба футболиста забили по 23 гола в 35 матчах чемпионата.

В заключительном туре Салах отметился голом в ворота «Вулверхэмптона», Сон сделал дубль в матче с «Норвичем» и догнал нападающего «Ливерпуля».

Третьим бомбардиром АПЛ с 18 голами стал нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Ранее Салах уже становился обладателем «Золотой бутсы» в 2018 и 2019 годах. Для Сона это первое достижение в его карьере.