Алиссон и Эдерсон названы лучшими вратарями АПЛ

Вратари «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Алиссон и Эдерсон поделили между собой звание лучшего вратаря АПЛ.

Оба голкипера завершили сезон с 20 сухими матчами. В последнем туре вратари не смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности, это означает, что оба будут награждены призом «Золотая перчатка».

Это третий сезон подряд, когда Эдерсон получает награду, а его товарищ по сборной Бразилии получает приз во второй раз.

Ранее обладателями приза лучшему вратарю становились Давид де Хея, Тибо Куртуа, Петр Чех и другие голкиперы.