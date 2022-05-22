«Тоттенхэм» хочет подписать лучшего игрока Лиги Европы

Ведущий полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Филип Костич может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. Об этом рапортуют журналисты таблоида Daily Express.

Заинтересованность в переходе 29-летнего сербского футболиста проявляет лондонский «Тоттенхэм». Руководство английского клуба готово сделать предложение Костичу в летнее трансферное окно.

В сезоне-2021/2022 полузащитник принял участие в 43 поединках на клубном уровне, записав на свой счет 15 голевых передач и семь забитых мячей. Его рыночная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

Добавим, что Костич в составе «Айнтрахта» стал триумфатором Лиги Европы. Филипа признали лучшим игроком турнира.