Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» хочет подписать лучшего игрока Лиги Европы

22 Мая 2022 • 10:39 Комментировать

Ведущий полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Филип Костич может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. Об этом рапортуют журналисты таблоида Daily Express.

Заинтересованность в переходе 29-летнего сербского футболиста проявляет лондонский «Тоттенхэм». Руководство английского клуба готово сделать предложение Костичу в летнее трансферное окно.

В сезоне-2021/2022 полузащитник принял участие в 43 поединках на клубном уровне, записав на свой счет 15 голевых передач и семь забитых мячей. Его рыночная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

Добавим, что Костич в составе «Айнтрахта» стал триумфатором Лиги Европы. Филипа признали лучшим игроком турнира.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Айнтрахт Франкфурт Филип Костич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
22.05  18:00 Челси ... Уотфорд 1.21 7.00 14.00
22.05  18:00 Ливерпуль ... Вулверхэмптон 1.19 7.40 15.00
22.05  18:00 Арсенал ... Эвертон 1.56 4.50 5.80
22.05  18:00 Бёрнли ... Ньюкасл 2.44 3.35 3.00
22.05  18:00 Лестер ... Саутгемптон 2.01 3.70 3.65
22.05  18:00 Норвич ... Тоттенхэм 11.00 6.40 1.26
22.05  18:00 Брайтон ... Вест Хэм 2.50 3.45 2.85
22.05  18:00 Кристал Пэлас ... Манчестер Юнайтед 3.00 3.50 2.36
22.05  18:00 Манчестер Сити ... Астон Вилла 1.21 7.20 14.00
22.05  18:00 Брентфорд ... Лидс 2.38 3.50 2.95
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Мая
10:39 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет подписать лучшего игрока Лиги Европы
10:17 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Отрыв «Ливерпуля» и «Сити» — это временно»
09:30 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: Я никто без своих великолепных игроков
08:19 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола прокомментировал трансфер Холанна
08:06 · Англия. Премьер-лига
Рангник назвал самое слабое место Роналду 3
06:17 · Англия. Премьер-лига
Депай может отправиться в «Арсенал» и «прихватить» с собой Юмтити
02:35 · Англия. Премьер-лига
Кроос: «Хотел бы играть под руководством Клоппа»
00:58 · Англия. Премьер-лига
Тухель рассказал о стратегии «Челси» в летнее трансферное окно 2
21 Мая
23:25 · Англия. Премьер-лига
Эвра рассказал, в каких игроках нуждается «Манчестер Юнайтед»
22:47 · Англия. Премьер-лига
В Алжире в честь Мареза переименовали стадион
21:27 · Англия. Премьер-лига
Для Роналду сезон окончен 2
19:44 · Англия. Премьер-лига
Мата: «Фернандеш болен футболом»
19:32 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Уверен, что буду также влюблён в футбол в 74 года»
19:23 · Англия. Чемпионшип
«Сандерленд» возвращается в Чемпионшип
19:11 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья: «Я думаю, что в будущем останусь в АПЛ»
Все новости
Рекомендуем