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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: Я никто без своих великолепных игроков

22 Мая 2022 • 09:30 Комментировать

Испанский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в разговоре с журналистами отдал должное футболистам манчестерской команды.

Гвардиола заявил, что без своих великолепных игроков он никто, ведь без действительно хороших футболистов не сработает ни одна тактика или идея. Испанский специалист отметил, что он видел множество хороших тренеров в АПЛ и Чемпионшипе, которые не добились успеха, а всё дело в том, что у них не было настолько высококлассных футболистов.

Напомним, что «Манчестер Сити» перед последним туром АПЛ лидирует в турнирной таблице. В случае победы над «Астон Виллой» подопечные Гвардиолы завоюют титул.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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