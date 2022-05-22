Гвардиола прокомментировал трансфер Холанна

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался насчет недавнего трансфера норвежского голеадора Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии».

«Эрлинг успешно адаптируется, я уверен в этом. Но чтобы составить реальное мнение, мне нужно поработать с ним. Надеемся, Холанн прибыл сюда на долгие годы. Мы всячески поможем ему с адаптацией к новому месту», - цитирует испанского специалиста Sports Illustrated.

Напомним, что около десяти дней назад «горожане» оформили трансфер скандинавского бомбардира. Его переход обошелся клубу в 75 миллионов евро. С Эрлингом был подписан контракт до лета 2024 года.