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Гвардиола прокомментировал трансфер Холанна

22 Мая 2022 • 08:19 Комментировать

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался насчет недавнего трансфера норвежского голеадора Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии».

«Эрлинг успешно адаптируется, я уверен в этом. Но чтобы составить реальное мнение, мне нужно поработать с ним. Надеемся, Холанн прибыл сюда на долгие годы. Мы всячески поможем ему с адаптацией к новому месту», - цитирует испанского специалиста Sports Illustrated.

Напомним, что около десяти дней назад «горожане» оформили трансфер скандинавского бомбардира. Его переход обошелся клубу в 75 миллионов евро. С Эрлингом был подписан контракт до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн
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