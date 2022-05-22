Рангник назвал самое слабое место Роналду

Немецкий специалист Ральф Рангник, который покидает пост наставника «Манчестер Юнайтед», оценил игру 37-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Криштиану по-прежнему отлично показывает себя, однако он не является прессингующим монстром. Даже на старте карьеры он всегда ждал, когда партнеры заберут мяч у соперника. Был период, когда мы искали компромисс, но так и не смогли найти нужного баланса между тем, что ему делать с мячом и без мяча», - передает слова немца Sky Sports.

Роналду играет за «МЮ» с лета 2021 года. Его трудовой договор с клубом рассчитан до конца сезона-2022/2023.