Депай может отправиться в «Арсенал» и «прихватить» с собой Юмтити

«Барселона» собирается расстаться с Мемфисом Депаем, им интересуется лондонский «Арсенал», который хочет усилить свой состав. Микель Артета, тренер «Арсенала», высоко ценит голландского нападающего.

В то же время вслед за ним в качестве «довеска» к сделке может отправиться и французский оборонец Самуэль Юмтити, уточняет испанское издание Sport.es.

Сумма сделки может составить за обоих игроков 25 миллионов евро, но только в том случае, если «Арсенал», что называется, потянет и зарплату француза, которая давно является источником головной боли для руководства каталонского суперклуба.