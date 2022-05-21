«Манчестер Сити» нашёл усиление в «Реале»

Хавбек мадридского «Реала» Иско, который покинет «королевский клуб» грядущим летом, имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Такими сведениями владеют журналисты таблоида Daily Mail.

Новым местом работы 30-летнего полузащитника может стать «Манчестер Сити». Английский топ-клуб не прочь подписать Иско на правах свободного агента.

Хавбек защищает цвета мадридского гранда с лета 2013 года. Его действующий контракт истекает в конце следующего месяца.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Иско сыграл 14 поединков, забил один гол и получил одну желтую карточку.