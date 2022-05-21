«Бавария» и «Манчестер Сити» сразятся за игрока сборной Италии

Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони пользуется серьезным спросом на трансферном рынке. По сообщениям портала Goal.com, в услугах 23-летнего игрока сборной Италии заинтересованы сразу три европейских клуба. В схватке за футболиста столкнутся мюнхенская «Бавария», лондонский «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

В свою очередь «нерадзурри» готовы расстаться с Бастони, если за него предложат 60 миллионов евро. Его действующее трудовое соглашение с миланским клубом рассчитано до середины 2024 года.

В нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата Алессандро провел 30 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.