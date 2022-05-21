Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола рассказал, в чём «Манчестер Сити» хуже «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля»

21 Мая 2022 • 14:55 Комментировать

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поведал о том, в чем «горожане» уступают другим топ-клубам английского чемпионата.

«Во всех лигах есть клубы, которые имеют огромную поддержку. В Англии это «МЮ», «Ливерпуль» и «Арсенал». У них очень богатая история. Что касается «Манчестер Сити», то мы пока что новички в этом деле. Из-за этого считаем победу в АПЛ привилегией, а потому не упустим возможность насладиться этим», - передает слова испанского тренера BBC Sport.

Перед заключительным туром Премьер-лиги «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на один балл. Чтобы гарантировать себе чемпионство, команде Гвардиолы нужно обыграть «Астон Виллу».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Мая
15:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл усиление в «Реале»
15:03 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и «Манчестер Сити» сразятся за игрока сборной Италии
14:55 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, в чём «Манчестер Сити» хуже «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля»
14:35 · Англия. Премьер-лига
Стракоша перейдёт в «Фулхэм»
13:58 · Англия. Премьер-лига
Мата: «Если игрок не соответствует стандартам «МЮ», его не должно здесь быть»
13:55 · Англия. Премьер-лига
Фоден: «Очень рад, что мне второй год подряд удалось стать лучшим молодым игроком сезона»
13:48 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Если Клопп не выиграет АПЛ, он не должен получить награду лучшему тренеру сезона»
13:43 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола разрешил игрокам «Манчестер Сити» употреблять алкоголь на прощальной вечеринке Фернандиньо
13:36 · Англия. Премьер-лига
Конте просит руководство «Тоттенхэма» приобрести Зелиньски
12:54 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Манчестер Сити» второй год кряду назван лучшим молодым игроком АПЛ
11:43 · Англия. Премьер-лига
Фернандиньо вернётся в Бразилию
11:35 · Англия. Премьер-лига
Полиция начала расследование конфликта Виейра с фанатом
11:31 · Англия. Премьер-лига
Кафу: «У нас с Трентом много общего»
11:21 · Англия. Премьер-лига
Конте о матче с «Норвичем»: Мы прекрасно понимаем важность этой игры 1
11:21 · Англия. Премьер-лига
Эриксен — о будущем: «У меня есть одна идея»
Все новости
Рекомендуем