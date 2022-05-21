Гвардиола рассказал, в чём «Манчестер Сити» хуже «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поведал о том, в чем «горожане» уступают другим топ-клубам английского чемпионата.

«Во всех лигах есть клубы, которые имеют огромную поддержку. В Англии это «МЮ», «Ливерпуль» и «Арсенал». У них очень богатая история. Что касается «Манчестер Сити», то мы пока что новички в этом деле. Из-за этого считаем победу в АПЛ привилегией, а потому не упустим возможность насладиться этим», - передает слова испанского тренера BBC Sport.

Перед заключительным туром Премьер-лиги «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на один балл. Чтобы гарантировать себе чемпионство, команде Гвардиолы нужно обыграть «Астон Виллу».