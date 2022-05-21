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Фернандиньо вернётся в Бразилию

21 Мая 2022 • 11:43 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо летом покинет клуб в качестве свободного агента, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, игрок хочет вернуться со своей семьёй в Бразилию, где он близок к подписанию контракта с «Атлетико Паранаэнсе», в котором начинал карьеру.

Фернандиньо перешёл в «Манчестер Сити» в 2013 году из «Шахтёра» за 40 млн евро. За девять лет он провёл за «горожан» 382 матча во всех турнирах, забил 26 мячей и отдал 33 результативные передачи.

В текущем сезоне на счету 37-летний бразилец сыграл в 32 матчах за манчестерский гранд, отметившись двумя голами и тремя голевыми передачами. Сайт Transfermarkt оценивает опорника в два млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фернандиньо Манчестер Сити Атлетико Паранаэнсе
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