Фернандиньо вернётся в Бразилию

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо летом покинет клуб в качестве свободного агента, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, игрок хочет вернуться со своей семьёй в Бразилию, где он близок к подписанию контракта с «Атлетико Паранаэнсе», в котором начинал карьеру.

Фернандиньо перешёл в «Манчестер Сити» в 2013 году из «Шахтёра» за 40 млн евро. За девять лет он провёл за «горожан» 382 матча во всех турнирах, забил 26 мячей и отдал 33 результативные передачи.

В текущем сезоне на счету 37-летний бразилец сыграл в 32 матчах за манчестерский гранд, отметившись двумя голами и тремя голевыми передачами. Сайт Transfermarkt оценивает опорника в два млн евро.