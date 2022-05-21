Абрахам побил рекорд Серии А, который продержался 60 лет

В рамках 38-го тура итальянской Серии А столичная «Рома» встречалась с «Торино» и отпраздновала крупную победу со счетом 3:0. Двумя голами в составе «волков» отметился нападающий Тэмми Абрахам.

На его счету стало 17 результативных ударов в сезоне-2021/2022 чемпионата Италии. Благодаря вчерашнему дублю Тэмми установил рекорд по числу голов, забитых за сезон английским футболистом в Серии А. Он побил достижение Джерри Хитченсона, в активе которого 16 мячей в сезоне-1961/1962.

Благодаря вчерашней победе «Рома» поднялась на пятое место в турнирной таблице.