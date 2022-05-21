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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хау – о подписании Дина Хендерсона: «Мы не на продвинутой стадии в этом вопросе»

21 Мая 2022 • 10:47 Комментировать

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал слухи об интересе к голкиперу «Манчестер Юнайтед» Дину Хендерсону.

«Мы не близки к подписанию кого-либо в текущий момент. Мы не на продвинутой стадии в этом вопросе», — приводит слова Хау журналист Фабрицио Романо.

«Ньюкасл» хочет подписать английского вратаря, но у них нет никаких договорённостей с «Манчестер Юнайтед».
Хендерсон в текущем сезоне провёл за «красных дьяволов» три матча во всех турнирах, пропустив в них три мяча. В Английской премьер-лиги он не сыграл ни минуты. Transfermarkt оценивает 25-летнего стража ворот в 18 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Юнайтед Эдди Хау Дин Хендерсон
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