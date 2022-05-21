«Манчестер Юнайтед» нашёл усиление в Бундеслиге

Защитник Эван Н’Дика, права на которого принадлежат франкфуртскому «Айнтрахту», имеет возможность переехать в чемпионат Англии.

Как сообщает посредством соцсетей инсайдер Фабрис Хокинс, 22-летний француз попал в сферу интересов двух представителей Премьер-лиги. Речь идет о лондонском «Тоттенхэме» и «Манчестер Юнайтед».

Однако Эван может отказать англичанам и остаться в «Айнтрахте», чтобы в следующем сезоне сыграть с командой в Лиге чемпионов. Напомним, что немецкий клуб стал триумфатором Лиги Европы.

В сезоне-2021/2022 Бундеслиги защитник забил четыре гола и отдал три ассиста в 32 матчах.