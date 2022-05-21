Клопп: У «Ливерпуля» достаточно поводов для чемпионского парада

Немецкий наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп в разговоре с журналистами поддержал идею чемпионского парада для мерсисайдского клуба.

Клопп сказал, что у «Ливерпуля» достаточно поводов для чемпионского парада в этом году, так как команда выиграла Кубок Англии, Кубок лиги и ещё может выиграть АПЛ и Лигу чемпионов. Тренер «красных» отметил, что ему всё равно на то, что другие подумают о чемпионском параде, так как это будет сделано для болельщиков «Ливерпуля».

Напомним, что перед последним туром «Ливерпуль» на один балл отстаёт от лидирующего «Манчестер Сити».