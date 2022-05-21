Топ-клубы АПЛ хотят летом подписать защитника «Интера»

Словацкий защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр попал в сферу интересов нескольких английских топ-клубов.

По информации Gazzetta dello Sport, в услугах 27-летнего словацкого футболиста заинтересованы несколько английских команд, а именно «Челси», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Напомним, что действующее соглашение Шкриньяра с миланским клубом рассчитано до июня 2023 года. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость защитника в 60 миллионов евро.

В этом сезоне Милан Шкриньяр провёл в итальянском чемпионате 34 встречи и отметился тремя забитыми мячами.