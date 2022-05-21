«Арсенал» хочет продлить контракт Сака, но есть одна проблема

Руководство лондонского «Арсенала» собирается сохранить в составе команды хавбека Букайо Сака. Об этом информируют журналисты таблоида Daily Mail.

«Канониры» хотят предложить 20-летнему игроку новое долгосрочное соглашение. Текущий его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Главным камнем преткновения может стать то, что Сака хочет регулярно выступать в Лиге чемпионов. Если же «Арсенал» не квалифицируется в этот турнир, то рискует получить отказ от Букайо.

В этом сезоне Премьер-лиги полузащитник провел 37 поединков, отметившись 11 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.