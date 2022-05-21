Гюндоган может сменить «Манчестер Сити» на испанский топ-клуб

Немецкий хавбек Илкай Гюндоган близок к смене клубной прописки в летнее трансферное окно. Как информирует газета Marca, у полузащитника «Манчестер Сити» есть вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате.

В подписании контракта с футболистом заинтересован мадридский «Реал». Трансферная стоимость Илкая составляет 35 миллионов евро, а его трудовой договор с «горожанами» истекает летом следующего года.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 31-летний полузащитник сыграл 26 матчей, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. Он выступает за «Сити» с 2016 года.