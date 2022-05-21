Рангник: С нетерпением жду возможности лично познакомиться с тен Хагом

Немецкий наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал журналистам, что ждёт личной встречи с голландским тренером Эриком тен Хагом.

Рангник сказал, что он поддерживает связь с голландским специалистом через мессенджеры, но в ближайшее время будет возможность пообщаться лично. Немец отметил, что с нетерпением ждёт возможности лично познакомиться с тен Хагом и поговорить о том, как можно вернуть «красным дьяволам» былую славу.

Напомним, что Эрик тен Хаг официально приступит своим обязанностям после окончания этого сезона. Голландец до этого успешно работал в «Аяксе».