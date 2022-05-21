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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лэмпард: Я должен поднять «Эвертон» выше

21 Мая 2022 • 08:58 Комментировать

Тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард в разговоре с журналистами рассказал о перспективах ливерпульской команды на следующий сезон.

Лэмпард сказал, что «ириски» должны приложить все усилия для того, чтобы в следующем сезоне улучшить свои результаты. Тренер отметил, что он должен ударно провести предсезонные сборы и в итоге поднять «Эвертон» выше в турнирной таблице. Наставник «синих» добавил, что он уверен в том, что состав мерсисайдского клуба станет более сбалансированным и мощным.

Напомним, что в этом сезоне «Эвертон» под шефством Лэмпарда сохранил прописку в элитном английском дивизионе.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Фрэнк Лэмпард Английская Премьер-лига
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