«Тоттенхэм» намерен бесплатно заполучить Перишича

Лондонский «Тоттенхэм» проявляет интерес к полузащитнику «Интера» Ивану Перишичу, сообщает ESPN.

Источник утверждает, что «шпоры» хотят заполучить игрока бесплатно этим летом, когда истечёт его контракт. «Интер» ведёт переговоры с 33-летним футболистом, однако в итальянских СМИ «Ювентус» называют фаворитом в борьбе за игрока.

В текущем сезоне Перишич принял участие в 48 матчах за «Интер», отличился 9 раз и отдал столько же результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

«Тоттенхэм» перед последним 38-м туром АПЛ занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 68 очков.