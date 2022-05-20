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«Тоттенхэм» намерен бесплатно заполучить Перишича

20 Мая 2022 • 20:44 Комментировать

Лондонский «Тоттенхэм» проявляет интерес к полузащитнику «Интера» Ивану Перишичу, сообщает ESPN.

Источник утверждает, что «шпоры» хотят заполучить игрока бесплатно этим летом, когда истечёт его контракт. «Интер» ведёт переговоры с 33-летним футболистом, однако в итальянских СМИ «Ювентус» называют фаворитом в борьбе за игрока.

В текущем сезоне Перишич принял участие в 48 матчах за «Интер», отличился 9 раз и отдал столько же результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

«Тоттенхэм» перед последним 38-м туром АПЛ занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 68 очков.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Тоттенхэм Серия А Апл Иван Перишич
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