В «Манчестер Юнайтед» нашли причину «слива» информации из раздевалки

Руководство «Манчестер Юнайтед» провело внутреннее расследование и нашло причину многочисленных утечек информации о внутренних конфликтах в команде.

В клубе уверены, что в будущем сезоне «утечек» больше не повторится, сообщает The National.

«Юнайтед» провел этот сезон не лучшим образом – команда не только не смогла побороться за чемпионский титул, но и не была конкурентоспособной в борьбе за путевку в Лигу чемпионов.

Следующий сезон клуб начнет под руководством нового главного тренера Эрика тен Хага, который сменит на этом посту австрийского специалиста Ральфа Рангника.