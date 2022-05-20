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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Манчестер Юнайтед» нашли причину «слива» информации из раздевалки

20 Мая 2022 • 15:09 Комментировать

Руководство «Манчестер Юнайтед» провело внутреннее расследование и нашло причину многочисленных утечек информации о внутренних конфликтах в команде.

В клубе уверены, что в будущем сезоне «утечек» больше не повторится, сообщает The National.

«Юнайтед» провел этот сезон не лучшим образом – команда не только не смогла побороться за чемпионский титул, но и не была конкурентоспособной в борьбе за путевку в Лигу чемпионов.

Следующий сезон клуб начнет под руководством нового главного тренера Эрика тен Хага, который сменит на этом посту австрийского специалиста Ральфа Рангника.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед
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