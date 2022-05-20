Байи привлёк интерес «Марселя» и «Лиона»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Контракт игрока с английским клубом заканчивается в 2024 году, но футболист уже заявил, что покинет «Юнайтед» в летнее межсезонье.

Претендентами на Байи являются «Марсель» и «Лион», сообщают французские СМИ. Кроме того, интерес к игроку проявляют также испанские и итальянские клубы.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» станет голландский специалист Эрик тен Хаг, но Байи решил не дожидаться приезда нового наставника и объявить о своем уходе.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ только 4 матча.