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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» и «Челси» следят за де Лихтом, несмотря на новый контракт защитника

20 Мая 2022 • 14:20 Комментировать

«Ливерпуль» и «Челси» следят за защитником Маттайсом де Лихтом, несмотря на то, что футболист собирается продлить соглашение с «Ювентусом».

Если де Лихт подпишет продление контракта, нет никаких гарантий, что он останется в туринском клубе, сообщает Calciomercato.

Тем не менее, сам футболист ранее заявлял, что счастлив в Турине и не стремится к уходу, но все может измениться в зависимости от выгодности предложений со стороны английских топ-клубов.

В этом сезоне де Лихт провел в чемпионате Италии 30 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Ювентус Маттайс де Лихт
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