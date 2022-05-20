«Ливерпуль» и «Челси» следят за де Лихтом, несмотря на новый контракт защитника

«Ливерпуль» и «Челси» следят за защитником Маттайсом де Лихтом, несмотря на то, что футболист собирается продлить соглашение с «Ювентусом».

Если де Лихт подпишет продление контракта, нет никаких гарантий, что он останется в туринском клубе, сообщает Calciomercato.

Тем не менее, сам футболист ранее заявлял, что счастлив в Турине и не стремится к уходу, но все может измениться в зависимости от выгодности предложений со стороны английских топ-клубов.

В этом сезоне де Лихт провел в чемпионате Италии 30 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.