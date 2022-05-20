Рюдигер объяснил, почему ушёл из «Челси»: «Я не робот!»

Защитник Антонио Рюдигер прокомментировал ситуацию вокруг своего ухода из «Челси».

«Бизнес бизнесом, но когда с августа по январь не слышно никаких новостей из клуба, ситуация осложняется. После первого предложения был долгий перерыв, в котором ничего не было. Мы не роботы, понимаете? Вы не можете ждать месяцами, находясь в неуверенности о своем будущем», - сказал защитник.

Ранее сообщалось, что новый сезон игрок национальной сборной Германии начнет в мадридском «Реале».

«Очевидно, никто не предвидел грядущих санкций, но в конце концов другие крупные клубы проявили интерес, и мне пришлось принять решение. «Челси» всегда будет в моем сердце. Лондон всегда будет моим домом», - добавил Рюдигер.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 33 игры, забив 3 гола.