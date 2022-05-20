Холлан потратил на подарки одноклубникам около 500 тысяч евро

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холлан попрощался с одноклубниками, подарив каждому роскошные часы. К

аждый экземпляр обошелся форварду в 15 тысяч евро, а учитывая количество игроков в составе, норвежец выложил за прощальный презент около полумиллиона евро, сообщает Bild.

Также часы, но не такой дорогой марки, получили 20 сотрудников клуба.

Ранее сообщалось, что в своей новой команде «Манчестер Сити» Холанн будет зарабатывать около 400 тысяч евро в неделю, что ставит его в ряд самых высокооплачиваемых игроков АПЛ.

Трансфер в «Сити» стал одной из самых громких историй уходящего сезона. В составе «Боруссии» футболист провел в этом году в Бундеслиге 24 игры, забил 22 гола и отдал 7 результативных передач.