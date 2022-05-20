Эдди Хау готов продлить контракт с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау готов подписать новый контракт, сообщает Daily Mail.

По информации источника, специалист надеется продлить контракт к началу сезона 22/23. Его действующее соглашение действует до 2024 года. Руководство впечатлено работой тренера.

Хау возглавил «Ньюкасл» в ноябре 2021 года, сменив Стива Брюса.

Под руководством 44-летнего англичанина «сороки» провели 25 матчей в АПЛ, обыграв соперника в 12 из них, что позволило обезопасить себя от вылета.

В текущий момент клуб занимает 12-ю строчку в Премьер-лиге, имея в своём активе 46 очков после 37 туров.