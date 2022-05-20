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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг не рассчитывает на Уан-Биссаку

20 Мая 2022 • 11:01 Комментировать

Новоиспечённый тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в новом сезоне не рассчитывает на английского защитника Аарона Уан-Биссаку.

По информации Sky Sports, голландский специалист ясно дал понять, что в новом сезоне он не будет рассчитывать на 24-летнего английского футболиста, которому в ближайшее время придётся искать себе новую команду. Напомним, что «красные дьяволы» приобрели защитника у «Кристал Пэлас» в 2019 году за 55 миллионов евро.

В этом сезоне Аарон Уан-Биссака провёл в английском чемпионате 20 матчей, но результативными действиями не отметился. В активе защитника также две жёлтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Аарон Уан-Биссака
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