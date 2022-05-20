«Лидс» интересуется Минамино

Руководители «Лидса» попытаются в летнее трансферное окно подписать соглашение с японским полузащитником «Ливерпуля» Такуми Минамино.

По информации Anfield Watch, «павлины» активно интересуются 27-летним японским футболистом, который был бы не против сменить клубную прописку для получения игровой практики, так как в «Ливерпуле» Такуми достаточно редко выходит на поле. Стоит отметить, что кроме «Лидса» в подписании японца заинтересованы «Лацио» и миланский «Интер».

В этом сезоне Такуми Минамино провёл в английском чемпионате в составе «Ливерпуля» 11 встреч, в которых забил три мяча.