«Ньюкаслу» нужен капитан «Астон Виллы»

Капитан «Астон Виллы» Тайрон Мингс попал в сферу интересов «Ньюкасла», сообщает The Mirror.

По информации источника, «сороки» готовы заплатить за защитника 44 млн евро. Этот трансфер должен стать одним из главных в летнее трансферное окно. В защитнике руководство клуба видит лидера обороны.

Мингс перешёл в «Астон Виллу» в 2019 году из «Борнмутна» за 22,3 млн евро. Его контракт рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне 29-летний англичанин провёл за «львов» 36 матчей во всех турнирах, в которых сумел забить один мяч и отдать три голевые передачи. Сайт Transfermarkt оценивает игрока в 32 млн евро.