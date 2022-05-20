ФА будет банить на пять лет фанатов, распространяющих кокаин на трибунах стадионов

Правительство Великобритании объявило, что футбольные болельщики, уличенные в продаже или употреблении наркотиков класса А, таких как кокаин, на территории по всей стране, могут быть дисквалифицированы на пять лет в целях борьбы с насилием и беспорядками на стадионах.

Меры были приняты на фоне значительного роста инцидентов, связанных с распространением наркотиков в последнее время.

«Полиция находит все больше наркотиков класса А в составах перступлений, совершенных на стадионах, и поэтому мы должны действовать. Футбольная семья хочет, чтобы каждый стадион был безопасным местом для болельщиков, особенно детей», - заявил министр полиции Великобритании Кит Мальтхаус.

Статистика показывает, что за последний год число нарушений закона, связанных с распространением наркотиков на стадионах, возросло на 36%.

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