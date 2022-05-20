Роджер Шмидт отказался подписывать Матича в «Бенфику»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич не перейдёт в «Бенфику». Новый главный тренер португальского клуба Роджер Шмидт заблокировал трансфер футболиста.

Контракт Матича с английским клубом рассчитан до лета 2023 года, однако игрок договорился с клубом о трансфере, если поступит предложение в районе 6-7 миллионов евро.

Одним из потенциальных покупателей Матича являлась «Бенфика», в которой он ранее провел несколько сезонов, однако, новый наставник лиссабонского клуба Роджер Шмидт не нашел целесообразности в приобретении полузащитника.

В этом сезоне Матич провел в АПЛ 23 игры, отдав 4 результативные передачи.