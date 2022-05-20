Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может вернуться в АПЛ. В игроке заинтересованы «Тоттенхэм» и «Астон Вилла».

Контракт Мхитаряна с «Ромой» истекает в конце этого сезона и футболист может перейти в любой клуб совершенно бесплатно. Кроме команд АПЛ в услугах игрока заинтересованы «Наполи» и «Интер», сообщают итальянские СМИ.

Однако, «Рома» также планирует заняться продлением контракта полузащитника, как только клуб закончит выступление в Серии А и Лиге конференций.

В этом сезоне Мхитарян провел в чемпионате Италии 31 игру, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.