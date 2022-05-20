В «Ювентусе» полагают, что Погба хочет вернуться в Турин

В ближайшие дни «Ювентус» проведёт новые переговоры с представителями полузащитника «Манчестер Юнайтед» Полем Погба, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, руководство туринского клуба ощущает заинтересованность Погба в переходе в итальянский клуб, несмотря на то, что их предложение может оказаться скромнее с финансовой точки зрения, чем контракт, который способен предложить «ПСЖ».

Напомним, ранее Погба уже защищал цвета «Ювентуса» на протяжении четырёх сезонов. Вместе с туринским клубом футболист выходил в финал Лиги чемпионов сезона 2014/2015.

Действующее соглашение 29-летнего француза с манкунианцами истекает летом нынешнего года. В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «Манчестер Юнайтед 27 матчей, забив в них один гол и отдав девять результативных передач.