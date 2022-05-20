«Челси» рассматривает вариант с подписанием Ренана Лоди

«Челси» рассматривает вариант с подписанием защитника мадридского «Атлетико» Ренана Лоди. Главный тренер лондонского клуба Томас Тухель надеется усилить футболистом оборонительные порядки команды.

«Атлетико» готов расстаться с игроком, если поступит выгодное предложение, сообщает Fichajes. На футболиста также претендует «Ньюкасл».

«Челси» в летнее трансферное окно может лишиться сразу нескольких игроков обороны. Ранее была информация, что Маркос Алонсо и Сесар Аспиликуэта близки к переходу в «Барселону».

В этом сезоне Лоди провел в Ла Лиге 29 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.